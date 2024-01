Wout van Aert plots een grote stap dichter bij BORA-hansgrohe

Wielerploeg BORA-hansgrohe wil de komende jaren fors groeien. Daarvoor was het op zoek naar een straffe samenwerking.

BORA-hansgrohe wil in de toekomst een flinke stap vooruit zetten in het peloton. Daarvoor werd gekeken om samen te werken met Red Bull, maar dat voorstel moest de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit passeren.

Red Bull wil 51 procent van de aandelen van de twee bedrijven achter de wielerploeg, keukenbedrijf BORA en badkamerspecialist Hansgrohe. Het bedrijf krijgt nu de toestemming om dat te doen.

“Met de beslissing van vandaag hebben we een belangrijke horde genomen”, klinkt het bij Ralph Denk, teammanager van de wielerploeg BORA-hansgrohe. “De fundamenten van onze samenwerking met Red Bull zijn nu officieel gelegd.”

Nu kan de hele boel uitgewerkt worden, waardoor Red Bull ook in het wielrennen zal opduiken. BORA-hansgrohe stak ook niet onder stoelen of banken dat het in de toekomst Wout van Aert wil binnenhalen en die wordt toevallig persoonlijk gesponsord door Red Bull. Een mogelijke overstap werd door de entourage van Van Aert in het verleden al ontkend.

“Daarom zetten we deze stap nu met de nodige aandacht en vastberadenheid. We zullen de verdere details van onze samenwerking in de loop van het seizoen bekendmaken”, gaat Denk verder.