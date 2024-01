Hangt Van der Poel straks crossfiets aan de haak? Albert geeft zijn ongezouten mening

Rijdt Mathieu van der Poel zondag zijn laatste wedstrijd als veldrijder? De Nederlander denkt er openlijk over na, Niels Albert begrijpt hem.

Voor zijn veldritseizoen opperde Mathieu van der Poel al dat hij nadacht over een winter zonder crossen. En die gedachte is tijdens het seizoen en zijn vele overwinningen dus niet verdwenen, Van der Poel herhaalde het in Benidorm.

Zondag kan hij namelijk voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden worden, opnieuw in Tabor. Daar werd hij in 2015 de jongste wereldkampioen ooit, het zou volgens Van der Poel ook een mooi afscheid zijn.

Record De Vlaeminck

"Dat hij er vroeg of laat een punt achter zet, hangt toch wel in de lucht", zegt Niels Albert bij HLN. "Ik begrijp het ook, dat hij uitkijkt naar een winter in Spanje waarin hij met rust wordt gelaten, liever dan voor de zoveelste keer in Hamme of in Zolder aan de start te komen."

Dat Van der Poel het record van De Vlaeminck kan breken, daar is volgens Albert geen twijfel over. De vraag is meer of Van der Poel dat echt wil evenaren of breken. "Daar is hij echt niet mee bezig", zegt Albert nog.