Acht jaar nadat een motortje werd gevonden bij Femke Van den Driessche: hoe gaat het nu met haar?

Op het WK in 2016 in Zolder werd bij de Belgische Femke Van den Driessche een motortje ontdekt in haar fiets. Acht jaar later ziet haar leven er helemaal anders uit.

Op 31 januari 2016 stond de wielerwereld op haar kop. Bij de 19-jarige Femke Van den Driessche werd er tijdens het WK voor beloften een motortje ontdekt in een van haar fietsen. De Belgische schreeuwde haar onschuld uit.

"Het is een misverstand, die fiets is per ongeluk in de materiaalpost beland. Die is helemaal niet van mij. Die fiets is van een vriend die hem gebruikt om samen met mij te gaan trainen", zei de Belgische toen.

Alles een plaats gegeven

Bij de UCI kenden ze geen genade en Van den Driessche werd voor 6 jaar geschorst. "Alles gaat goed met mij. Ik ben een mama van twee jonge kindjes en werk nu in de zaak van mijn ouders", zegt ze bij de podcast Fichebak.

"Ik heb die hele gebeurtenis een plaats gegeven. Je moet niet in het verleden blijven hangen. Uiteraard was dat heel moeilijk in het begin. Iedereen had een mening over mij. Dat was zwaar", gaat ze verder.