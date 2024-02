Stopt Van der Poel met crossen na het WK? Iserbyt: "Dit is er aan de hand"

Rijdt Mathieu van der Poel met het WK veldrijden in Tabor zijn laatste cross? Eli Iserbyt denkt er alleszins het zijne van.

Voor het seizoen had Mathieu van der Poel al laten verstaan dat hij eens een winter niet zou willen crossen om in de Spaanse warmte te kunnen trainen. Veel valt er voor hem dan ook niet meer te winnen in het veldrijden.

Na de Wereldbeker in Hoogerheide herhaalde Van der Poel dat hij er wel degelijk over nadacht. Onder meer Niels Albert en Michel Wuyts denken dan ook dat de Nederlander zondag wel degelijk zijn laatste cross zal rijden.

Stopt Mathieu van der Poel?

Hoe denken de veldritrijders daar zelf over? Eli Iserbyt ziet het wel gebeuren. "Als de WK’s ver zijn en het past niet, dan zal het nog veel het geval zijn", zei hij bij In de Leiderstrui. Van der Poel sloeg het WK in 2022 in het Amerikaanse Fayetteville over.

Al zet Iserbyt wel een grote 'maar' bij wat Van der Poel zei in Hoogerheide. "Mathieu gaf een open antwoord en dat is door de media ingevuld. Ik denk dat er meer heisa is dan dat er echt aan de hand is."