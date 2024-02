Fans brengen Wout van Aert in lastig parket: "Dan is hij een dikke nek"

Wout van Aert behoort samen met Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel wellicht tot de drie populairste renners in Vlaanderen. Maar daar zijn ook nadelen aan verbonden.

Vrienden van Wout van Aert praten uit de biecht bij Knack. Ook als zij op stap gaan met Van Aert wordt hij bijna overal aangeklampt. En dan zijn er natuurlijk ook altijd fans die over de grens gaan.

"De meeste zijn wel vriendelijk, maar sommige dringen zich heel erg op. En dan mag Wout niet te bruusk reageren, anders is hij een dikke nek", stellen ze. Drukke plaatsen moeten dus vermeden worden.

Als Van Aert eens met zijn vrienden gaat fietsen, dan vermijden ze liever drukke cafés. Omdat Van Aert het ook vervelend vindt dat zijn vrienden altijd op hem moeten wachten door fans. "Liever komt hij bij ons thuis, op het gemak."

Van Aert naar Spanje of Monaco?

Maar ook thuis zoeken sommige fans Van Aert. "Aan zijn deur parkeren en hun kinderen nieuwjaarsliedjes laten zingen, in de hoop dat hij dan open doet. Sommigen wandelen zelfs tot in zijn achtertuin."

Het doet Van Aert wel niet vluchten uit Vlaanderen, zoals Van der Poel en Evenepoel deden. Verhuizen naar het zuiden zal Van Aert dus niet doen. "Hij is erg gehecht aan zijn roots, de Kempen. Met familie en vrienden. Hij zou zot worden in Spanje of Monaco."