Mathieu van der Poel valt van de ene verbazing in de andere op het WK veldrijden

Mathieu van der Poel is zondag natuurlijk de topfavoriet op het WK veldrijden. Al verbaasde de Nederlander zich wel over het parcours bij zijn verkenning.

Er werd een droge en snelle omloop verwacht in het Tsjechische Tabor door het zachte en droge weer van de voorbije week. Een factor had iedereen wel over het hoofd gezien: de vrieskou en sneeuw van de voorbije weken.

Dat vocht zat nog steeds in de ondergrond van Tabor en dat komt nu allemaal naar boven, waardoor het parcours er vettig bij ligt. Ook Mathieu van der Poel was het een grote verbazing toen hij het parcours zaterdagochtend ging verkennen.

Parcours WK veldrijden

"Dit parcours is helemaal anders dan ik had verwacht", vertelde de Nederlander achteraf bij Sporza. "Dit is echt veldrijden, veel zwaarder dan eerst gedacht en verwacht. Maar het is een eerlijk parcours. De renner met de beste benen zal wereldkampioen worden."

Hoe dan ook blijft Van der Poel de grote topfavoriet om zondag voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden te worden in Tabor. Met 12 zeges in 13 crossen bewees de Nederlander dat hij op elk parcours uit de voeten kan.