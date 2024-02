'Flanders Classics en UCI bikkelen om de Wereldbeker, maar zijn het wel over één iets eens'

Er is al een heel seizoen discussie over de Wereldbeker veldrijden. Er zou nu toch een hervorming in de maak zijn voor volgend seizoen.

Te veel renners die manches schrappen, verre verplaatsingen, te veel manches in België of de Grote Drie die eigenlijk te weinig wedstrijden van de Wereldbeker kunnen rijden. Het zijn maar een paar van de kritieken op de Wereldbeker veldrijden. Tijdens het WK veldrijden is er overleg tussen de UCI en Flanders Classics, dat tot 2028 de rechten heeft voor de Wereldbeker. Er zou vooral gesproken worden over een reductie van het aantal manches volgend seizoen. Minder manches Wereldbeker? Volgens HLN zou Flanders Classics bereidt zijn om het aantal manches in te perken tot tien manches, als het minder geld moet betalen dan aan de UCI. De UCI zelf wil niet zo ver gaan, zijn willen twaalf manches. Flanders Classics wil ook een gebaldere Wereldbeker, waardoor er meer toppers aan de start zouden staan. De UCI wil dan weer de niet-Belgische organisatoren van de Wereldbeker te beschermen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.