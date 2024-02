Thibau Nys verklaart waarom hij in de slotrondes nog stevig wegzakte op het WK veldrijden

Thibau Nys is op zijn eerste WK bij de profs als negende over de streep gebold. In de laatste ronde was het opnieuw op bij Nys.

Vorig jaar werd Thibau Nys nog wereldkampioen bij de beloften, dit jaar reed hij voor het eerst mee bij de profs. Na een slechte start schoof hij op naar de top vijf, maar in de twee laatste rondes zakte hij nog weg. "Ik had zeker geen slechte dag”, zei Nys bij Wielerflits. Het kostte de jonge Nys wel veel krachten om na zijn slechte start weer naar voor te rijden. Het podium was dan wel al weg, waardoor het ook niet zoveel meer uitmaakte. Nys helemaal leeg "Ik had een goede dag, maar geen superdag." Nys zakte er in de laatste twee rondes dan ook wat door en werd van de zesde naar de negende plaats verwezen. Het was fysiek en mentaal gewoon op in de laatste rondes. "Ik vond weinig vechtlust. Het was echt leeg. Het is jammer dat ik die plaatsen nog verlies op het einde, maar het vat was echt af", besloot Nys nog.





