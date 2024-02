Fusiesoap dwong Remco Evenepoel tot het uiterste: dacht hij aan stoppen met koersen?

De mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma hakte er stevig in eind vorig jaar. Voor Remco Evenepoel was het soms allemaal wat teveel.

Het hele fusieverhaal ontstond net na de Vuelta en tijdens de voorbereiding van Evenepoel op de Ronde van Lombardije. De Belgische kampioen wilde rustig toewerken naar die wedstrijd, maar net het tegenovergestelde was waar.

"Ik heb me niet op en top kunnen voorbereiden op die koers. Andere zaken waren prioritair, wat ik liever niet had. Het toont aan hoe extreem het was", blikt hij daarover nu terug bij Sporza.

Stoppen met koersen?

Na de Ronde van Lombardije, toen duidelijk werd dat de fusie niet zou doorgaan, trok Evenepoel zich terug. Hij nam een lange vakantie en was ook minder actief op sociale media. Heeft hij er ooit aan gedacht om te stoppen?

"Neen, neen, neen. Stoppen met koersen? Zo ver ging het niet. Ik wilde wel even weg zijn van de koerswereld, maar ik wilde niet stoppen met koersen. Dat is nooit in mijn gedachten opgekomen."

Want koersen is wat Evenepoel nog altijd het liefste doet en altijd zal blijven doen. Maar hij had gewoon even genoeg van de hele situatie en alles wat in de maanden daarvoor op hem was afgekomen.