Tiesj Benoot kan eindelijk opnieuw koersen: eindejaar verliep stevig in mineur

De Ronde van de Algarve wordt voor Tiesj Benoot de eerste koers van het jaar. Hij sukkelde rond de jaarwisseling namelijk met corona.

Tiesj Benoot zagen we nog niet in het nieuwe truitje van Visma-Lease a Bike in 2024. Al is dat op zich ook niet uitzonderlijk, want de voorbije vier jaar begon Benoot telkens aan het seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad.

Maar eind vorig jaar liep het mis. "Tot 31 december verliep mijn voorbereiding heel goed, maar toen kreeg ik covid. Daardoor heb ik zeven dagen niet kunnen trainen en ik had ook hoge koorts. Dat was shit ", zegt Benoot bij Portugese Cycling Magazine.

Maar ondertussen is Benoot wel weer aan de beterhand en kan hij opnieuw koersen. "De Ronde van de Algarve is een goede wedstrijd om terug te keren in competitie. Het is een mooi parcours, waarbij het wel zwaar is, maar niet té zwaar."

Programma Tiesj Benoot

Na de Ronde van Algarve rijdt Benoot het openingsweekend. Daarna gaat hij samen met Wout van Aert op hoogtestage, om dan de focus te leggen op de Ronde van Vlaanderen en de Ardennenklassiekers.