🎥 Ploeg van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen komt met boeiend nieuws op de proppen

Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn de kanjers aanwezig om ook in 2024 uit te pakken. Dat hoort dan ook te gebeuren in een gloednieuwe outfit, vinden ze bij Alpecin-Deceuninck.

Met een filmpje op de Instagrampagina's van Alpecin-Deceuninck en de Deceuninck Group is de nieuwe wielertenue van de ploeg voorgesteld. Dit is ontworpen door kledijleverancier KALAS en zal zeker wel opvallen. Het ziet er immers toch behoorlijk anders uit dan vorig jaar.

Alpecin-Deceuninck opteert voor een veel lichter blauw dan voorgaande jaren en een soort jeansachtige outfit. "Want jeans is goed voor elke gelegenheid, nietwaar?" Dat is alvast de boodschap die op sociale media meegegeven wordt.

De renners zullen in de UAE Tour voor het eerst in de nieuwe truitjes te zien zijn. Mathieu van der Poel zal er natuurlijk nog anders uitzien dan zijn ploegmaats, aangezien hij vorig jaar in Glasgow de regenboogtrui heeft veroverd. Naast een nieuwe look is er ook een nieuw logo ontworpen.