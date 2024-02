Evenepoel zoekt herhaling van geschiedenis, maar nu al duidelijke conclusie te trekken over hem en Soudal Quick-Step

Een herhaling van de geschiedenis: daar is Remco Evenepoel naar op zoek. Soudal Quick-Step maakt zich vooral op voor een test voor de ploeg. Evenepoel is de laatste aan wie getwijfeld moet worden.

Ze trekken donderdag naar Alto da Foia, waar Evenepoel zijn eerste koers bergop won en ondertussen zelfs een standbeeld heeft staan. Ook het voorspel is niet min. "Op een bepaald moment draait het rechts, een hele steile afdaling in, gevolgd door wellicht de lastigste klim van het parcours", verwijst Tom Steels in HLN naar de Alto da Foia.

"En dan hangt het een beetje af van wat de concurrentie doet. Of wat wij doen." Soudal Quick-Step heeft die slotklim ook nog verkend. "Remco heeft een zeer goed geheugen", lacht Steels. "Maar voor sommigen, zoals Landa die nooit eerder in Portugal koerste, was het de eerste keer."

© photonews

Gezien zijn parcourskennis mogen we er op rekenen dat Evenepoel zelf er wel zal staan. "Het wordt vooral een test voor de hele ploeg. Benieuwd hoe het zal uitdraaien. Het wordt zeker niet evident. In dit sterke startveld zal er heel slim moeten worden gekoerst."