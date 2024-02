Remco Evenepoel komt met compliment voor jonge Belgische wolf en wrijft zichzelf klein foutje aan

Even zuchten voor Remco Evenepoel, want het was toch diep gaan. Een klein foutje gemaakt of niet? Dat is wat de kopman van Soudal Quick-Step zich afvraagt na zijn tweede plaats in de tweede rit in de Algarve.

"Ik heb een sterke ploeg gezien", begint Evenepoel positief aan zijn relaas van de dag bij VTM. "Eén man die sneller is, da's geen schande. Ik denk dat we fier moeten zijn op de etappe die we afleggen. Misschien een klein foutje om iets te vroeg aan te gaan. Ik ga aan op 280 meter van de streep, omdat ik de anderen in de wind wilde zetten." Dat pakte niet helemaal uit zoals gewild. "Het was iets meer wind tegen dan wind mee. Ik denk dat dat de enige gemaakte fout is. Martinez komt erover, hij pakt de snelste lijn. Ik had de indruk dat ik in de laatste lijn terug wat korter kwam, maar het was duidelijk dat hij sneller was." REMCO EVENEPOEL LOOFT PLOEGMAATS Evenepoel kan zich optrekken aan zijn goede positie in het klassement en het feit dat de Wolfpack op de afspraak was. Er zal dan vooral naar Knox en Landa gekeken worden. "Je mag Warre Vangheluwe niet vergeten, hij heeft 110 kilometer alleen op kop gereden. Die jongen mag heel fier zijn op zijn etappe." De 22-jarige Belg zal het graag horen. "Met dan ook de andere jongens, met zeker Knox, Cattaneo en Landa die berewerk leverden. Het is natuurlijk een beetje zuur dat we de hele dag alleen werken en het niet afmaken. Da's ook koers, je kan niet altijd alles winnen."