Remco Evenepoel pakt uit met punt van kritiek en spreekt perceptie ronduit tegen

Remco Evenepoel wil toch even de puntjes op de i zetten. Er is wel enige kritiek die kan gegeven worden, al betekent dat niet noodzakelijk dat hij zich opwerpt als de leider van het peloton in de Ronde van de Algarve.

Op dag 1 van de Portugese rittenkoers was er meteen sprake van een massale valpartij. "Iedereen weet dat deze aankomst best gevaarlijk is met die lange ronde punten die in de laatste kilometer zitten", heeft Evenepoel bij VTM Nieuws toch een ietwat kritische boodschap voor de organisatie.

"Het is gelukkig voor ons goed afgelopen. Niemand was betrokken in de valpartij. Het belangrijkste is gelukt." Het viel ook op dat Evenepoel met een aantal gebaren zijn collega's op bepaalde zaken wees. Omdat hij dé leider van het peloton is?

EVENEPOEL EN PLOEGMAATS BLIJVEN UIT PROBLEMEN

"Ik speel niet per se leider van het peloton, maar als er wat versmallingen zijn geef je gewoon teken zodat iedereen op de hoogte is. Het is niet dat ik de enige ben die dat doet", spreekt Evenepoel dat toch enigszins tegen. "Op de belangrijkste momenten zaten we vooraan en zijn we uit de problemen gebleven."

In elk geval is al gebleken dat ook de sprintersritten best uitdagend kunnen zijn. "Het niveau is hier direct vrij hoog. Er staan ook heel veel topsprinters aan de start. Veel mannen die ervaring hebben in de Tour de France. Je merkt op het einde dat het vrij nerveus is en dat er echt gevochten wordt voor de positie."