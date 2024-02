📷 Plots staat Remco Evenepoel aan de kant: insect zorgt voor problemen bij Belgisch kampioen

Remco Evenepoel heeft tijdens de derde etappe even halt moeten houden. De Belgische kampioen had last van een insect in zijn oog.

De derde etappe in de Ronde van de Algarve was er opnieuw een voor de sprinters. Voor Remco Evenepoel was het vooral zaak om uit de problemen te blijven. Zaterdag staat er immers een tijdrit op het programma, zondag nog een bergrit. "Vandaag wil ik gewoon goed doorkomen op een energiezuinige manier en dan morgen volle bak gaan", zei Evenepoel voor de start bij HLN. Maar op zo'n 120 kilometer van de streep stond de Belgische kampioen plots aan de kant. Evenepoel sukkelde met een insect in zijn oog en vroeg om medische assistentie. Na even oponthoud kon de kopman van Soudal Quick-Step uiteindelijk weer verder. Even later kwam Evenepoel ook weer aansluiten in het peloton.