Remco Evenepoel maakte héél veel indruk, maar houdt voetjes op de grond: "Dan ben je serieus gescheten"

In de Ronde van Algarve stond op zaterdag de vierde rit op het programma, een tijdrit in en rond Albufeira. Er stond geen maat op Remco Evenepoel, die zo ook de eindwinst in de Algarve opnieuw kan ruiken.

Remco Evenepoel reed alles en iedereen op een hoopje op weg naar een knappe zege in de tijdrit in en rond Albufeira. Bovendien pakte hij heel wat tijd op onder andere leider Felipe Martinez, waardoor hij nu een kleine minuut voorsprong op zijn dichtste belager heeft in de stand.

Het was bovendien de eerste zege voor Evenepoel in zijn regenboogtrui. En dus was de jonge Belg uiteraard opgetogen: "Het is supertof dat ik mijn eerste zege in die trui kan pakken en dan nog eens met al die wereldtoppers aan de start op een prachtig parcours."

Remco Evenepoel tekent nog wat voorbehoud aan omtrent eindwinst in de Algarve

"Het was stoempen, zeker op het steile stuk in het begin. Het was een kwestie van jassen naar boven en dat was de beste tactiek. Zondag is het een vrij technisch parcours en het wordt een technische en rappe aanloop naar de finale."

En dus wil Evenepoel bij Sporza nog niet te vroeg victorie kraaien: "Het is altijd opletten en met twee woorden blijven spreken. Als je pech hebt op een parcours zoals dat van zondag, dan ben je serieus gescheten."