Toon Aerts eindelijk opnieuw aan de start, maar dopinggeval zal hem voor altijd achtervolgen

Straks is het eindelijk zover, dan mag Toon Aerts eindelijk opnieuw aan de start staan van een veldrit. In Sint-Niklaas mag hij aan het tweede deel van zijn carrière beginnen.

Dat Toon Aerts op hete kolen zit om opnieuw het veld in te duiken, is al enkele weken duidelijk. Hij droomt ook, om misschien al opnieuw te proeven van de overwinning in een van de drie crossen die hij rijdt.

Al wil Aerts ook niet te veel focussen op een resultaat, voor het geval dat het dan toch zou tegenvallen. Hij hoopt gewoon op een leuke dag, die niet gedomineerd wordt door stress.

"Niet per se stress om de prestatie, maar om alle mensen die er zijn, alle pers, alles wat erbij komt kijken. Ik hoop dat het een beetje een feest wordt", zegt Aerts bij Het Laatste Nieuws.

Dopingcontroles

Nu zijn dopingschorsing afgelopen is, wil Aerts de periode ook achter zich laten. Al zal dat wellicht niet zo gemakkelijk zijn. Want bij elke dopingcontrole is het nu bang afwachten of die wel negatief zal zijn.

"Die angst zal ik voor de rest van mijn carrière meedragen. Ik heb hiervoor ook nooit iets verkeerd gedaan en toch werd ik positief bevonden. Dat blijft moeilijk te aanvaarden."