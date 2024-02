Verbazing alom na ritzege van Wout van Aert: "Pas dan heb ik de beslissing gemaakt"

Wout van Aert verraste vrijdag iedereen door de derde rit in de Ronde van de Algarve te winnen. Zelfs bij zijn ploeg waren ze niet op de hoogte.

Voor de rit had Wout van Aert gezegd dat hij zich niet zou mengen in de sprint, maar deed dat uiteindelijk toch. "Het plan was veilig binnenkomen. Dit was zeker niet besproken", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

"Pas in de laatste 10 tot 15 kilometer heb ik de beslissing gemaakt", zei Van Aert bij Sporza. "Ik zat na de tussensprint in een goede positie en de licht oplopende sprint lag me wel. Ik voelde dat de benen goed waren, dus ik dacht: ik kan het maar proberen", ging de Belg van Visma-Lease a Bike verder.

Van Aert kende ook het parcours bijzonder goed, want hij wist dat het door de oplopende finish en de tegenwind beter was om van achteruit te komen. En zo geschiedde ook. Van Aert kwam uit het wiel van Mayrhofer en Thijssen en pakte zijn eerste zege in 2024.

Tijdrit Ronde van de Algarve

Zaterdag staat er een tijdrit op het programma in de Algarve, kan de Belgische kampioen opnieuw meedoen voor winst? "Ik heb mijn tijdritfiets afgelopen winter niet aangeraakt. Mijn benen zijn goed, maar een tijdrit is tegenwoordig zo precisiewerk dat ik verwacht dat ik wat tijd zal verliezen."