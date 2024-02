Lars van der Haar vinkt een van zijn laatste doelen van zijn carrière af

Lars van der Haar (32) heeft zondag voor het eerst in zijn carrière de X2O Trofee gewonnen. De Nederlander maakt zo zijn collectie compleet.

De X2O Trofee was het enige klassement dat Lars van der Haar in zijn carrière nog niet had gewonnen. In 2014 won Van der Haar al de Wereldbeker bij de profs, vorig seizoen pakte de Nederlander de Superprestige.

Daarom maakte Van der Haar dit seizoen een doel van de X2O Trofee. Daarvoor liet de Nederlander zelfs het klassement in de Wereldbeker en de Superprestige schieten. Van der Haar slaagde wel in zijn opzet en won het klassement op tijd.

"Mijn eerste overwinning in een eindklassement was in 2014, in een generatie met Sven Nys", zegt Van der Haar over zijn eindzege in de Wereldbeker. "En na het winnen van de Superprestige vorig jaar was de X2O Badkamers Trofee een groot doel in mijn carrière. Hier ben ik echt trots op."

Sluitingsprijs Oostmalle

Met de laatste manche van de X2O Trofee in Brussel zit het seizoen er nu bijna helemaal op. "We hebben nog een wedstrijd te gaan." Dat is de Sluitingsprijs in Oostmalle komende zaterdag.