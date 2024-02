📷 Heel veel talent bij elkaar: Van der Poel en Evenepoel krijgen mooi gezelschap in Spanje

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel gingen al enkele keren samen trainen in Spanje. Ze kregen gezelschap van een andere topper uit het veld.

Mathieu van der Poel nam na het WK veldrijden even een pauze en bereidt zich nu voor op zijn eerste wegkoers van het jaar, Milaan-Sanremo. Dat doet hij met een kunstmatige hoogtestage in het sporthotel Syncrosfera.

Van der Poel ging afgelopen week al een paar keer trainen met Remco Evenepoel. Hij gaat vanaf zondag de strijd aan met Primoz Roglic in Parijs-Nice. Vandaag kwam ook Thibau Nys aansluiten bij het groepje in Spanje.

Programma Thibau Nys

Voor Nys is het wel nog maar het begin van de opbouw naar het wegseizoen. Er staat bij Nys geen enkele klassieker, ook niet in de Ardennen, op het programma dit seizoen. Zijn eerste koers is de Ronde van Romandië (23/04-28/04).

Daarna trekt Nys nog naar de Ronde van Hongarije (08/05-12/05) en de Ronde van Zwitserland (09/06-16/06). De Giro (04/05-26/05) zou nog een optie zijn voor Nys, al is de kans niet groot dat hij effectief aan de start staat.