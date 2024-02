Info van Remco Evenepoel zelf: Dirk De Wolf heeft iets te zeggen over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel waren er nog niet bij in het openingsweekend, zij trainen nog in Spanje. En de wereldkampioen zal in orde zijn in het voorjaar.

Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zijn deze winter al een paar keer samen gaan trainen. De vorige en de huidige wereldkampioen op de weg kunnen het duidelijk wel goed met elkaar vinden naast de koers. Van der Poel bereidt zich voor op het voorjaar. Hij komt pas in Milaan-Sanremo weer in actie, de koers die hij vorig jaar voor het eerst won. Evenepoel maakt zich dan weer op voor Parijs-Nice, vanaf zondag. Van der Poel traint met Evenepoel Vorige week gingen Evenepoel en Van der Poel nog samen op pad voor een training van zo'n zeven uur in Spanje. En er moet niet aan getwijfeld worden dat Van der Poel er dit voorjaar opnieuw zal staan, stelt Dirk De Wolf. "Ik heb al gehoord van Remco dat Van der Poel echt in orde is. Andere jaren ging hij niet zo lang mee op die bergjes rond Calpe dan dat hij nu doet. Hij zal echt klaar zijn, dat hebben we deze winter al gezien. Dat is een feit", zegt hij bij Wielerclub Wattage.