Analist spreekt klare taal over favorietenrol Remco Evenepoel: "Als het nu tegen iemand anders was"

Een belangrijk moment komt er aan voor Remco Evenepoel. Analisten buigen zich erover of hij nu favoriet is of niet bij zijn eerste deelname in Parijs-Nice.

De meest klinkende naam onder zijn tegenstanders daar is Primoz Roglic. Ex-renner Christian Vandevelde is analist voor NBC en heeft zich bij de Amerikaanse tv-zender erover uitgesproken of Evenepoel nu favoriet is omdat hij meer kilometersop de teller heeft. "Als het nu tegen iemand anders was dan Primoz Roglic, dan wel."

Vandevelde tipt dus toch eerder Roglic als eindwinnaar van Parijs-Nice. "Hij kan zich zo goed voorbereiden, of het nu met zijn ploeg op hoogtestage is of thuis op zijn eentje in Slovenië. Hij zal er helemaal staan. Hij gaat niet naar de koers om te trainen, die dagen zijn voorbij in het huidige peloton."

Dat neemt niet weg dat er ook woorden van lof in de richting van Remco Evenepoel komen. "Remco ziet er zo goed uit. Hij heeft de tegenstand helemaal kapotgemaakt in de tijdrit in de Algarve en het algemeen klassement gewonnen. Op de aankomsten bergop was hij niet snel genoeg om Martinez te volgen. Daarom geef ik het voordeel aan Primoz, die iets sneller is dan Remco aan de meet."