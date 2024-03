Belgische revelatie Lennert Van Eetvelt drijft de spot met Wout van Aert

Lennert Van Eetvelt is een van de Belgische revelaties van het prille wielerseizoen. Hij hoopt nu ook te scoren in de Strade Bianche.

Met een ritzege en daar bovenop ook nog eens de eindzege in de UAE Tour is Lennert Van Eetvelt uitstekend begonnen aan het seizoen op de weg. De jonge Belg van Lotto Dstny staat dan ook met ambitie aan de start van de Strade Bianche.

Al tempert hij wel de verwachtingen vooraf. "Zoveel wedstrijden boven de tweehonderd kilometer heb ik nog niet gereden bij de profs. Maar ik heb al wel gemerkt dat ik naar het einde van een zware wedstrijd beter word", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Wout van Aert

De Strade Bianche is dit jaar 30 kilometer langer en telt zo 215 kilometer in totaal. Renners die strompelend binnenkomen zoals Wout van Aert in 2018, zouden we dus opnieuw kunnen zien.

Van Eetvelt zou het niet erg vinden als het hem zou overkomen. "Als ik weet dat ik daarmee derde kan worden, dan mag het mij ook overkomen. Ach, ik wil de finish halen", besluit hij nog.