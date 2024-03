Ook Evenpoel passeert de revue, maar Van der Poel imponeert vooral door kunststukje met talent uit volgende generatie

Dan is Mathieu op zijn best: als hij ontspannen wat kunststukjes kan uithalen. Technisch kent VDP wellicht zijn gelijke niet in het wielerpeloton.

Dat blijkt ook nog eens uit beelden van Freddy Ovett, de Australiër die vroeger zelf nog profwielrenner was. Ovett heeft op zijn Instagrampagina een compilatie getoond van beelden van Van der Poel op zijn stage in Spanje. EVENEPOEL VERGEZELT VAN DER POEL En dit allemaal op de tonen van 'Murder on the dancefloor'. Het is geen geheim dat Van der Poel op Spaanse bodem ook een rite gemaakt heeft aan de zijde van Remco Evenepoel. Ook de Belgische tricolore passeert dus heel even in het filmpje. Het strafste moment uit de compilatie is wellicht wel het identieke kunststukje dat Mathieu van der Poel en zijn jonge landgenoot Tibor del Grosso tegelijkertijd uitvoerden op een lang stuk rechtdoor. Het is niet voor niets dat ze beiden uit het veldrijden komen. U kan het HIER bekijken.





