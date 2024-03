Mathieu van der Poel ook maar een mens? "Zo zie je maar dat niet alles vanzelf gaat"

Mathieu van der Poel heeft een opvallende relatie met het mountainbiken. De Nederlander beseft dat het niet zomaar vanzelf gaat komen.

Voor Mathieu van der Poel is het mountainbiken de enige discipline waar hij niet volledig domineert. De Nederlander werd dan wel Europees kampioen in 2019, maar daarna ging het vooral fout voor Van der Poel.

In 2021 kwam hij al snel ten val tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Van der Poel blesseerde zich aan zijn rug, een blessure waar hij nog lang last van had. Hij reed pas vorig jaar op het WK opnieuw op de mountainbike.

Daar liep het voor Van der Poel opnieuw mis, want hij viel in de openingsronde. De Nederlander droomt van de Olympische Spelen, maar weet dat hij ook nog werk heeft daarvoor.

Aanpassing Van der Poel aan de mountainbike

"Ook ik heb meer tijd nodig om me aan te passen en mijn topniveau te bereiken op de mountainbike, want je zit op een andere fiets en dat is een grote verandering", zegt de Nederlander bij de UCI.

"Vorig seizoen heb ik het alleszins geprobeerd, maar ik maakte een week na mijn wereldtitel een domme valpartij op het WK mountainbike. Zo zie je maar dat niet altijd alles gaat zoals je wilt."