Remco Evenepoel vindt het niet meer dan logisch: "Dat gaat gewoon niet"

Door de weersomstandigheden heeft de organisatie van Parijs-Nice moeten ingrijpen en de rit van zaterdag aanpassen. Remco Evenepoel heeft er alle begrip voor.

Er was al dagen twijfel over de rit van zaterdag in Parijs-Nice door de sneeuwval. De Col Saint-Martin (7,5 km aan 7,1%) en de slotklim naar Auron (7,3 km aan 7,2%) werden daardoor geschrapt, de finish ligt nu op Madone d'Utelle (15,1 km aan 5,7%).

De koninginnenrit wordt ook ingekort van 179 kilometer naar 104 kilometer. Toch denken ze bij Soudal Quick-Step dat het verschil nog zal kunnen worden gemaakt, zeker omdat er zondag ook nog een lastige etappe op het programma staat.

Evenepoel begrijpt aanpassing Parijs-Nice

Voor Remco Evenepoel is het een logische beslissing, gezien de weersomstandigheden. "Het zou gevaarlijk en te extreem zijn. Afdalen bij een temperatuur van -7 graden is zoals een halfuur in je vriezer gaan zitten. Dat gaat niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het wordt dus geen koers naar de zon, de bijnaam van Parijs-Nice, maar wel een koude editie. Voor Evenepoel maakt het eigenlijk niet zo veel uit.

"Ik moet namelijk geen klassiekers meer rijden na deze koers. Dus ik kan herstellen", zei Evenepoel nog.