Van Hooydonck gelooft Evenepoel en Soudal Quick-Step niet: "Daar heb je toch ploegmaats voor?"

Remco Evenepoel koerst in Parijs-Nice opnieuw aanvallend zoals hij dat altijd doet. Toch zou Nathan Van Hooydonck hem twee dingen afraden.

Belgisch kampioen Remco Evenepoel koerst altijd aanvallend. In Parijs-Nice liet hij zich al bijna elke dag zien. Hij sprokkelde al enkele bonificatieseconden, maar deed ook al enkele vreemde zaken.

Volgens Nathan Van Hooydonck is dat sprokkelen van seconden een goede zaak, want Parijs-Nice wordt vaak op de seconden beslist. Maar Van Hooydonck zou Evenepoel dus enkele andere dingen afraden.

Ten eerste het doorzetten nadat hij bonificatieseconden pakt onderweg. Het blijft natuurlijk Evenepoel, maar in Parijs-Nice willen veel ploegen ook sprinten voor de zege. Dat gebeurde al iedere keer dit jaar.

Van Hooydonck gelooft Soudal Quick-Step niet

"Dan lijkt het mij wel verloren energie om na de tussensprint nog even voor het peloton uit te blijven rijden", zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. Ten tweede was er nog de vreemde 'aanval' van Evenepoel in de afdaling donderdag.

Volgens Soudal Quick-Step was dat geen echte aanval, maar wilde hij enkel in een goede positie zitten. Van Hooydonck zag het echter wel als een aanval. "En als het echt om veilig afdalen gaat, dan denk ik: 'daar heb je toch ploegmaats voor?'"

"In de Tour was dat onder meer mijn taak: zorgen dat Jonas (Vingegaard, nvdr.) energiezuinig in een goede positie zit om aan een afdaling te beginnen", zegt Van Hooydonck nog.