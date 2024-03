Straks de klassiekers, maar Wout van Aert zit met zoontjes Georges en Jerome in het hoofd en telt af naar iets anders

De familieman in Wout van Aert is nooit echt weg. Georges en Jerome zitten ook nu in het hoofd en hart van de toprenner van Visma-Lease a Bike.

Van Aert bereidt zich in Spanje voor op de voorjaarsklassiekers. Die periode van eendagskoersen zal hem ook de gelegenheid om aardig wat tijd door te brengen met zoontjes Georges en Jerome. Nu kan dat natuurlijk niet door de trainingen in Tenerife. Vrouwlief Sarah is samen met de kinderen thuis gebleven. Nu het einde van de stage toch beetje bij beetje in zicht komt, betekent dat voor Van Aert ook dat de hereniging met zijn echtgenote en zijn jongens nadert. Dat zorgt ten huize Van Aert duidelijk voor inspiratie, blijkt uit de knutsels op zijn Instagram Stories. Van Aert heeft dan ook een duidelijke boodschap voor zijn boys: "Nog elf nachten en dan komt papa thuis." En of het daar naar aftellen en uitkijken is.