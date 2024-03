Wout van Aert zit ondertussen lang niet stil en komt met een heerlijke woordspeling op de proppen

Hij doet het iets minder dan vroeger, maar het is Wout van Aert niet vreemd om met heerlijke woordspelingen of teksten uit te pakken op zijn Strava-account. Op deze zaterdag verwent de renner van Visma-Lease a Bike zich wel nog een keertje.

Van Aert is met enkele ploegmaats naar Tenerife getrokken om zich daar klaar te stomen voor het volgende deel van het seizoen. Allemaal renners die de Italiaanse voorjaarswedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Onder meer Tiesj Benoot vertoeft in zijn gezelschap.

De laatste wielerwedstrijd die beide Belgen reden was Kuurne-Brussel-Kuurne. Benoot haalde daar de aankomst niet, Van Aert wél en nog wel als winnaar. Een paar dagen geleden was Benoot nog in het gezelschap van Van Aert gespot in de omgeving van de Teide.

© photonews

Ook op deze zaterdag zitten de 'Vismannen' niet stil, al hoeven het niet altijd ritten over lange afstand te zijn. Van Aert heeft de gegevens van een korte training van 39,7 kilometer op Strava gezet. Zijn leuke woordspeling 'recentiesj schrijven' doet vermoeden dat ook Benoot er weer bij was. In anderhalf uur overbrugden ze toch 818 hoogtemeters.