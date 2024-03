Een domper: Alpecin-Deceuninck ziet een van zijn kopmannen een tijdje uitvallen

Groves was het speerpunt van Alpecin-Deceuninck in Parijs-Nice, maar de sprinter kwam er niet aan te pas. In de eerste rit werd hij tiende, een dag later werd hij 14de. Meedoen voor de zege zat er dus nooit in.

In de vijfde rit moest Groves er uiteindelijk de brui aan gegeven, de Australiër gaf op met kniepijn. In het ziekenhuis van Herentals werd hij onderzocht en daar werd het prepatellair frictiesyndroom vastgesteld.

Het is knieblessure die wel vaker renners treft en veroorzaakt wordt door een wrijvingsprobleem waarbij een peesblad geïrriteerd is. Groves moet daardoor nu minstens een week van zijn fiets blijven.

Daarna zou Groves opnieuw mogen trainen, maar hij zal natuurlijk wel een achterstand hebben opgelopen. De Ronde van Catalonië (18/03-24/03) stond op het programma van Groves, maar dat haalt hij dus wellicht niet.

