🎥 Geslaagde acteerprestatie? Wout van Aert en Lotte Kopecky dagen iedereen uit

Al enkele jaren rijdt Wout van Aert met de opvallende Red Bull-helm door het peloton. Ook onder meer Tom Pidcock en Zoe Bäckstedt rijden er mee rond. Zij draven dan ook geregeld op voor een promovideo.

In de laatste is ook wereldkampioene Lotte Kopecky van de partij, net als atleten Rani Rosius en Nafi Thiam. Op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps maken ze het publiek warm voor een Strava-challenge.

Vanaf 1 april gaat die van start. In vier weken tijd moet je dan twee keer per week 7 kilometer (lengte van het circuit van Spa-Francorchamps) lopen of minstens 308 kilometer fietsen (de lengte van de volledige grand prix).

Wie dat tot een goed einde brengt, maakt kans op een F1-ervaring bij Oracle Red Bull Racing, waar wereldkampioen Max Verstappen bij rijdt, tijdens de Belgian GP (26 tot en met 28 juli 2024).

Klaar voor een vliegende start? Prêt pour un départ lancé ? 🚀



Join @WoutvanAert, @thiam_nafi, @LotteKopecky and Rani Rosius in our two new challenges on Strava! 💪 Running, cycling or both! 🏃🏽‍♀️🚴🏻



🔗 https://t.co/NxK3BNi1nm#redbullvliegendestart #redbulldepartlance pic.twitter.com/Tu1ttw42LO