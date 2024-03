Niet iedereen wordt blij van dominantie Visma-Lease a Bike: "Ik maak me zorgen"

Visma-Lease a Bike is als eerste team ooit in geslaagd om Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico in hetzelfde weekend te winnen. Thijs Zonneveld is echter niet blij met hun dominantie.

Het openingsweekend domineerde de Nederlandse ploeg al met winst van Jan Tratnik in de Omloop Het Nieuwsblad en een zege van Wout van Aert en Kuurne-Brussel-Kuurne. Die lijn trok het nu door. Jonas Vingegaard liet in Tirreno-Adriatico zijn grote klasse zien met twee ritzeges en de eindzege. Nieuwkomer Matteo Jorgenson pakte dan weer de eindzege in Parijs-Nice. Het team zit dit jaar al aan 15 zeges. Wordt het verschil te groot? Thijs Zonneveld stelt zich echter vragen bij die dominantie. "Wielrennen is steeds meer een spel van een beperkt aantal ploegen. Naast UAE en Visma heb je nog BORA, Evenepoel met Soudal Quick-Step, die doen nog mee", zegt hij bij In het Wiel. "Maar het is niet structureel met zoveel renners als bij UAE of Visma. Die trekken zoveel kwaliteit naar zich toe", stelt de Nederlander vast. "Ik maak me soms zorgen dat het verschil té groot wordt." Volgens Zonneveld is er veel meer afwisseling van teams nodig aan de top. Maar de financiële middelen en de visie bij andere teams zijn er gewoon niet. "Dat zie je de laatste jaren wegvallen en ik zie het niet snel anders worden."