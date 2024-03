Nathan Van Hooydonck komt met bijzonder goed nieuws over Wout van Aert

Geen Wout van Aert aan de start van Milaan-Sanremo dit weekend. De kopman van Visma-Lease a Bike bereidt zich in Spanje voor op de rest van het voorjaar.

Wout van Aert deed het de voorbije jaren altijd goed in Milaan-Sanremo. Op vijf deelnames stond hij drie keer op het podium, met winst in 2020, en eindigde hij altijd in de top acht. Dit jaar staat hij dus niet aan de start.

Samen met Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagens stoomt Van Aert zich klaar voor op de klassiekers, te beginnen met de E3 Saxo Classic op 22 maart. Vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de grote hoofddoelen.

Vorm Wout van Aert

Hoe zal Van Aert terugkeren van zijn hoogtestage? Volgens ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck mogen we hoog mikken. "Ik denk dat we dit jaar de beste versie van Wout van Aert mogen verwachten", zegt hij bij Sporza Daily.

De voorbije jaren had Van Aert vooral last van het feit dat het grote effect van zijn hoogtestage al uitgewerkt was toen hij aan de start stond van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Door nu op hoogtestage te gaan na het openingsweekend hoopt Van Aert wel nog dat effect te hebben om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen in de diepe finale van de Ronde en Parijs-Roubaix.