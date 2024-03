Trainer komt met uitleg waarom Roglic niets presteerde in Parijs-Nice

Er werd enorm uitgekeken naar Primoz Roglic in Parijs-Nice. De Sloveen kwam echter niet in de debatten voor.

Primoz Roglic werd als één van de grote kanshebbers op eindwinst in Parijs-Nice beschouwd. De Sloveen won de rittenkoers in 2022 met de hulp van Wout van Aert, maar was dit jaar haast niet te zien in Frankrijk.

Voor trainer Marc Lamberts, die Wout van Aert achterliet bij Jumbo Visma en Roglic volgde naar BORA-hansgrohe, was er de voorbije maanden bijzonder veel werk in de zoektocht naar de juiste voeding.

“Bij BORA is er een andere leverancier dan bij Jumbo”, zegt Marc Lamberts aan Het Nieuwsblad. “Dus op dit moment zijn we zoekende naar de juiste supplementen, naar de juiste suikers voor op de fiets. Het gaat er niet om dat het ene beter is dan het andere. Het is een kwestie van opnieuw te vinden wat er werkt voor Primoz.”

Roglic is conditioneel op niveau

Roglic was dus gewoon goed op niveau volgens Lamberts. In de Ronde van het Baskenland, de volgende rittenkoers die van 1 tot en met 6 april op de agenda van de Sloveen staat, zal die zoektocht nog een stuk doorlopen.

“Ik weet dat het misschien belachelijk klinkt, maar Parijs-Nice ging echt om aanpassen aan nieuwe voeding, nieuwe kleding, een nieuwe fiets. Conditioneel was Primoz op niveau en dat op zich is dat een positief signaal”, besluit Lamberts.