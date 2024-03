Het gemis van Wout van Aert en de foute keuzes: "Roglic kon Campenaerts bergop niet volgen"

Primoz Roglic reed met Parijs-Nice zijn eerste koers voor BORA-hansgrohe. De Sloveen kwam echter niet uit de verf en werd pas tiende.

Na acht jaar ruilde Primoz Roglic deze winter Visma-Lease a Bike voor BORA-hansgrohe. De Sloveen wil bij de Duitse ploeg nog eens een gooi doen naar de eindzege in de Tour. Bij de Nederlandse ploeg kon dat niet meer.

Maar in Parijs-Nice draaide het nog niet goed. Onder meer in de ploegentijdrit stelde BORA-hansgrohe teleur. Roglic duwde wel stevige vermogens, maar iets te hard voor zijn ploegmaats. Hij kent ze nog te weinig.

"Als je natuurlijk gewoon bent om een ploegentijdrit met Wout van Aert te rijden… Het is aanpassen als er nu iemand anders in je wiel zit", zegt zijn trainer Marc Lamberts bij Het Nieuwsblad.

Zoektocht naar goede kledij

Wat ook aanpassen is voor Roglic: de nieuwe kledij. Visma-Lease a Bike gebruikt kledij van AGU, bij BORA-hansgrohe is dat Sportful. Voor de Sloveen is het nog zoeken naar de juiste combinatie van zijn nieuwe kledij.

Na een koude rit waren de handen en voeten van Roglic aan het gloeien, hij had zich te warm gekleed. In de laatste rit gebeurde het omgekeerde. Roglic ging naar de auto omdat hij te koud had, maar toen was het natuurlijk al te laat.

"Primoz is op de slotdag onderkoeld geraakt. Hij gaf zelf aan: Op de slotklim kon ik Victor Campenaerts niet meer volgen." De Sloveen eindigde op 4 minuten van Evenepoel en werd zo tiende in het eindklassement.