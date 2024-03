Arnaud De Lie komt opnieuw ten val en kan zo kans niet voluit gaan - dit is wat hij er zelf over te zeggen heeft

Het heeft Arnaud De Lie nog niet meegezeten dit seizoen. Ook in de GP de Denain - Porte du Hainaut kon hij zijn kansen niet helemaal gaan door een late valpartij van het groepje der favorieten. Toch is hij niet ontevreden van de race in de 'mini-Roubaix'.

In Murcia en Jaen haalde hij de streep niet, in Le Samyn viel hij en in de Omloop Het Nieuwsblad was hij in de kopgroep bij de beteren, maar veranderde de koers in het slot van de race nog helemaal en kon hij niet sprinten voor de overwinning door een late uitval van Tratnik.

In Parijs-Nice moest hij vervolgens vroeger dan verwacht opgeven, omdat hij nog wat kampte met pijn na zijn val in Le Samyn. Daarom gaf hij ook Milaan - Sanremo op, om in de plaats een paar andere koersen te rijden.

Te beginnen met de GP de Denain, een koers die als 'mini-Roubaix' op het lijf van De Lie geschreven is. En De Lie zat in een groepje met negen favorieten jacht te maken op de drie overblijvende vluchters. Tot het mis ging en de hele groep pardoes onderuitging.

De Lie werd uiteindelijk nog vierde, maar kon niet sprinten voor de zege - alweer niet. "Ik wist dat ik vooraan moest rijden om zo weinig mogelijk risico's te nemen. Ik liet als derde zelfs wat ruimte achter Küng en Molano, maar niet genoeg. Toen zij wegschoven, kon ik niks doen", aldus De Lie in een reactie bij Sporza.

"We vielen als dominosteentjes. De slag was wel stevig, maar ik heb er niet veel last van. Het gevoel is nog niet 100%, maar het is al beter dan tijdens Parijs-Nice", wil De Lie toch nog iets hoopvols zien na de koers.