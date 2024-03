🎥 "Het lijkt wel Domino Day": spectaculaire crash van alle favorieten in 'Mini-Roubaix' helpt ex-poulain Lefevere aan zege tegen kleinzoon Benoni Beheyt

Op donderdag stond de GP Denain op het programma. Met liefst twaalf kasseistroken is dat een soort van miniversie van Parijs-Roubaix. Een valpartij in het slot van de wedstrijd bij de favorieten maakte er een hele rare race van.

Vijf renners kozen al heel snel het hazenpad in de GP Denain. Daarbij één Belg (Cériel Desal) en verder oude bekende Jannik Steimle, Maxime Jarnet, James Fouché en Paul Hennequin. Die laatste was de eerste die moest lossen.

Even later kreeg Fouché te kampen met materiaalpech, waardoor we met drie de finale indoken. In de achtergrond was er een tegenaanval van Küng, maar alleen kreeg hij het gat niet dicht. Een groepje met favorieten scheidde zich daarna wel af.

Grote valpartij is het omslagpunt in GP Denain

Onder meer titelverdediger Molano, topfavoriet De Lie en hardrijder Küng waren mee in een groepje van negen. Zij kwamen tot binnen de minuut van het leidende trio, maar toen viel Küng hard op de laatste kasseistrook.

De rest van de achtervolgers gingen er stuk voor stuk overheen en gebroken was de inhaalrace. "Het lijkt wel Domino Day", klonk het bij de commentatoren op Eurosport. Maxime Jarnet werd er vooraan ondertussen nog uitgereden, waardoor we met twee leiders op weg waren naar de finish in de GP Denain.

In de sprint haalde Steimle het uiteindelijk van Desal. Succes dus voor de ex-poulain van Patrick Lefevere, terwijl de kleinzoon van Benoni Beheyt er net naast grijpt. In de achtergrond wist Van Gestel nog voorbij Jarnet naar het podium te sprinten in een millimetersprint met topfavoriet De Lie.