Concurrent is kristalhelder: "Als Mathieu van der Poel dat niet wil ..."

Twee jaar geleden was Matej Mohoric dé man in Milaan - Sanremo. Met een geweldige afdaling van de Poggio zette hij de koers naar zijn hand. Wat mogen we van hem verwachten in 2024 en hoe kijkt hij er naar uit? Hij heeft alvast een ferme boodschap richting het peloton.

Matej Mohoric maakte heel wat indruk in de afzink van de Poggio in 2022 en boekte zo de knapste zege uit zijn carrière. In 2024 wordt echter vooral gekeken naar Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Wat heeft Mohoric er zelf over te zeggen?

In de finale van Milaan - Sanremo zal ook dit jaar naar de Poggio gekeken worden. Zowel bergop, maar zeker ook bergaf. Vorig jaar was het een solo-inspanning van Mathieu van der Poel, misschien krijgen we dit jaar een ander scenario.

© photonews

“Iedereen die daar zit, kan goed sturen. Maar er zit misschien wel wat verschil tussen hoeveel risico’s de ene renner wil nemen tegenover de andere. Veel hangt af van de renner die in eerste positie zit", analyseert Matej Mohoric de race.

Matej Mohoric met een voorbeschouwing op Milaan - Sanremo

"Wie in eerste positie zit, is iets dat je zeker in overweging neemt als je wil aanvallen in de afdaling. Als Mathieu Van der Poel op kop zit in de afdaling en hij wil niet dat iemand hem voorbijsteekt, dan zal dat ook niet gebeuren", aldus Mohoric in Het Nieuwsblad.

Als er andere renners op kop rijden, is het misschien wél een optie om te gaan versnellen. Zaterdagnamiddag weten we meer.