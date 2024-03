Uitspraak van Mathieu van der Poel maakt duidelijk waarom hij zal meedoen voor de zege in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel reed vorig jaar met een verschroeiende versnelling weg op de Poggio. Kan de wereldkampioen dat, zonder competitieritme, herhalen?

Tadej Pogacar voerde vorig jaar de forcing op de Poggio, Filippo Ganna en Wout van Aert moesten alle zeilen bijzetten om hem te volgen. Mathieu van der Poel sloot de rij en deed dat met sprekend gemak.

Even later schoot de Nederlander ook weg van zijn drie kompanen en won solo. Met rugnummer één en in de regenboogtrui probeert Van der Poel dat kunststukje nog eens over te doen. Maar er zijn wel vragen.

Straffe statistieken in Milaan-Sanremo

Zo heeft Van der Poel al zeven maanden geen wegkoers meer gereden. Gaat hij wel meteen op niveau zijn? "Als ik één monument kan winnen zonder ritme is het Milaan-Sanremo", zei Van der Poel duidelijk bij Sporza.

Dat Van der Poel er bijna altijd staat in zijn eerste koers bewees hij de afgelopen jaren. In 2021 won hij meteen de eerste rit in de Ronde van Antalya, in 2022 (na zijn rugblessure) werd Van der Poel meteen derde in... Milaan-Sanremo.

Vorig jaar moest hij wel tot zijn negende koersdag wachten om Milaan-Sanremo te winnen. Dat La Primavera hem ligt, is wel duidelijk. Hij eindigde in de laatste drie edities telkens in de top vijf.

Na vorig jaar lijkt Van der Poel ook de beste troeven te hebben om zichzelf op te volgen in Sanremo. Als hij op de Poggio opnieuw een monsterversnelling plaatst, zal allicht niemand hem kunnen volgen.