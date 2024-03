Roodhooft spreekt klare taal over de vorm en winstkansen van Van der Poel in Milaan-Sanremo

Zaterdag keert Mathieu van der Poel opnieuw terug in het peloton. Kan hij die koers meteen winnen.

Na zeven maanden zonder wegwedstrijd staat Mathieu van der Poel zaterdag aan de start van Milaan-Sanremo? Kan de wereldkampioen meteen meedoen voor de zege in het eerste monument?

"Met wat we vandaag weten zijn we tevreden over het vormpeil van Mathieu. En dus is het logisch dat we zaterdag met verwachtingen aan de start staan. We vrezen niet voor een gebrek aan competitieritme", zegt Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Twee jaar geleden begon Van der Poel ook aan zijn seizoen in Milaan-Sanremo en toen werd hij meteen derde. Pas de donderdag voor de koers werd toen beslist om hem te laten starten, ter vervanging van de zieke Gianni Vermeersch.

Milaan-Sanremo blijft gewoon een bijzonder moeilijke wedstrijd om te winnen, ook voor Mathieu van der Poel. Dat geldt voor iedereen, stelt Roodhooft. "Dus hebben we een kans."

Tadej Pogacar

Van der Poel zal wel moeten afrekenen met Tadej Pogacar. "Het maakt koersen voor Mathieu alleszins makkelijker", zegt Roodhooft. "Als renners van dat kaliber alleen in een peloton zitten, dan komt al het gewicht van de wedstrijd bij hen en hun ploeg te liggen."

Volgens Roodhooft wordt er meer gekoerst als er twee of meer echte toppers aan de start staan. Daardoor valt de wedstrijd makkelijker in zijn plooi en kunnen die toppers ook winnen.