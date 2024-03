Lotte Kopecky verklaart waarom ze halfsoverkop naar Italië vloog voor topwedstrijd

Net als in de Omloop Het Nieuwsblad werd Lotte Kopecky tweede in de Trofeo Alfredo Binda. De wereldkampioene werd geklopt door de Italiaanse Elisa Balsamo.

Lotte Kopecky werd nog laat aan de startlijst van de Trofeo Alfredo Binda toegevoegd door een blessure van haar ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak. Ze had zich dus niet echt kunnen voorbereiden.

Toch deed Kopeck op het lastige parcours in Italië opnieuw mee voor de zege. Ze zette haar spurt van ver in, maar ex-wereldkampioene Elisa Balsamo kwam er met sprekend gemak over en pakte de zege.

"Ik had geen andere keuze dan zelf initiatief te nemen", zegt Kopecky bij het Nieuwsblad. "Misschien ga ik iets te vroeg aan, maar Balsamo is gewoon supersnel." Als ze uit het wiel van de Italiaanse was gekomen, was Kopecky wellicht ook geklopt.

Goede training voor Kopecky

"Ik ben niet naar hier gekomen met de gedachte dat ik snel even deze wedstrijd zou komen winnen. Maar waarom zou ik het niet gedaan hebben? Met al die klimmetjes onderweg was deze wedstrijd ideaal als training. Bovendien was het weer goed."

Kopecky had tot Gent-Wevelgem van komende zondag geen wedstrijden meer op haar programma, ze had sowieso een lastige training gepland. Deze wedstrijd paste dus perfect in het schema voor Kopecky.