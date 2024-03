Van Aert weet wat hem te wachten staat op WK gravel in België, Vervecken glashelder over impact Van der Poel-factor

Het WK gravel gaat zoals bekend dit jaar door in België, wellicht en hopelijk met Wout van Aert. Het was al geweten dat dit WK een startplaats in Halle zou vinden en de aankomst in Leuven. Nu is ook het parcours officieel voorgesteld.

Van Aert zal er wellicht bij zijn, want hij had na het vorige WK in Veneto al te kennen gegeven dat hij ook in eigen land graag zou meedoen. Al is het uiteraard in de eerste plaats afwachten hoe zijn seizoen gaat verlopen. In elk geval kunnen alle geïnteresseerden zich nu een beeld vormen van het parcours.

"Bij de start doen we een lus van 12 kilometer door Halle. Via het Lembeekbos gaan we naar het Hallerbos. Er volgt een zware kasseistrook bergop. We komen ook in het Zoniënwoud en het Park van Tervuren. Door dat park doen we ook een mooie lus. Zo gaat het richting Leuven", legt Erwin Vervecken deel 1 van het WK gravel uit.

VERVECKEN GEEFT DUIDING BIJ WK-PARCOURS

"De Raffelberg wordt een stevige kuitenbijter. Via de Dijlevallei komen we in Leuven. Afhankelijk van de leefijdscategorie worden dan nog één of twee lussen gedaan door het Meerdaalwoud. De tweede lus wordt door de mannen elite op zondag gedaan. Het is de lus die bekend is van het EK."

Wie dat kampioenschap heeft meegepikt, weet dus al min of meer hoe de finale van het WK er gaat uitzien. "De Kapelledreef is de eerste steile beklimming na de aankomst. Het lokale parcours is voor 80% het parcours dat we kennen van het EK, met een bijkomende lus door het centrum." Het WK gravel gaat door op 5 en 6 oktober.

© photonews

Gravelen zit in de lift, benadrukt Vervecken, met dank aan VDP & co. "Het eerste WK heeft een absolute boom doen ontstaan. Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Greg Van Avermaet stonden daar aan de start. Zo'n 20-25 tal renners uit de WorldTour waren erbij, bij de vrouwen was er Ferrand-Prévot als eerste wereldkampioene."

TOPPERS ALS VAN DER POEL INSPIREREN

Dat die grote namen inspireren, is wel duidelijk. "Vorig jaar had een gemiddeld evenement 1300 tot 1500 deelnemers, met als absoluut hoogtepunt het EK in Oud-Heverlee, waar meer dan 1700 deelnemers aan de start stonden. Dit jaar zien we die groei verder toenemen." Dat doet het beste verhopen voor het WK.