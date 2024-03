Na het topjaar 2023: Adrie van der Poel tempert verwachtingen over zijn zoon Mathieu

Mathieu van der Poel won vorig jaar twee monumenten. Vader Adrie van der Poel tempert de verwachtingen wat dit voorjaar betreft.

Met winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en een tweede plaats in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen, was 2023 een absoluut topjaar voor Mathieu van der Poel. Beter doen wordt dan ook moeilijk.

Dat beseft ook vader Adrie van der Poel. Hij tempert dat ook wat de verwachtingen over zijn zoon. "Je start gewoon om er weer eentje te proberen winnen. Dat is al moeilijk genoeg", zegt hij bij Wielerflits.

Van der Poel evalueert na Luik-Bastenaken-Luik

Volgens vader Van der Poel zou Mathieu misschien wel conditioneel beter zijn dan vorig jaar, maar geen koers winnen. Net zoals Patrick Lefevere vindt Adrie dat Mathieu pas de rekening kan maken na Luik-Bastenaken-Luik.

"Dan kan je kijken: wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan? Het is ook niet, als je een koers wint, dat je per definitie alles goed hebt gedaan. Soms kan ook alles de kant op vallen dat je niet goed hebt gereden, maar toch gewonnen. Het omgekeerde kan ook."

Van der Poel is ook bezig met gaten vullen op zijn palmares. Zo staat hij dit jaar voor het eerst sinds 2020 nog eens aan de start van Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik, die hij nog niet heeft gewonnen.