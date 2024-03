Johan Museeuw streng voor Wout van Aert: "Al meerdere keren gezegd"

Wout van Aert is er vrijdag niet in geslaagd om voor de derde keer op rij de E3 Saxo Classic te winnen. Johan Museeuw is streng voor de Belg.

Voor Wout van Aert was de E3 Saxo Classic zijn eerste koers na zijn hoogtestage van drie weken in Tenerife. Omdat hij pas woensdag terug kwam, was het de bedoeling om de E3 nog vast te plakken aan die stage.

De frisheid ontbrak misschien zo nog wat bij Van Aert en dus koos hij voor een defensieve koershouding. De kopman van Visma-Lease a Bike viseerde vooral het wiel van wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Van Aert zat op de Paterberg niet helemaal in het wiel van Van der Poel en probeerde Küng in het gootje voorbij te rijden. Maar Van Aert schoof weg, Van der Poel versnelde op dat moment. Dat gat kreeg Van Aert niet meer dicht.

Van Aert koerst anders tegen Van der Poel

Johan Museeuw is streng voor die tactiek van Van Aert. "Ik heb het al meerdere keren gezegd in mijn analyses: ik heb altijd het gevoel dat Van Aert niet op dezelfde manier koerst als hij tegen Mathieu van der Poel rijdt", zegt Museeuw aan La Dernière Heure.

"In mijn ogen focust hij veel te veel op Van der Poel. Hij moet zijn houding veranderen, zijn eigen keuzes moeten maken in plaats van te reageren op die van de wereldkampioen. Hij was niet slecht, we moeten niet overdrijven, maar hij mist duidelijk iets ten opzichte van Van der Poel."