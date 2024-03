Frappante conclusie: "Valpartij van Wout van Aert is geen toeval, logisch dat het met hem gebeurt"

Wout van Aert kwam in de E3 Saxo Classic ten val op de Paterberg. Geen toeval meer, zo oordeelt ex-renner Thijs Zonneveld.

Het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert wordt ook in Nederland met argusogen gevolgd. De winst van de Nederlander, maar ook de valpartij van onze landgenoot waren het gespreksonderwerp van de dag.

Ex-renner en journalist Thijs Zonneveld nam in ‘In het Wiel’, de wielerpodcast van Algemeen Dagblad, geen enkel blad voor de mond over het duel tussen de twee tenoren.

“Je had meteen weer hetzelfde als vorig jaar. Als Van der Poel meedoet, dan draait het volledig. Dan domineert Visma niet meer de wedstrijd, maar dan domineert Van der Poel de wedstrijd. Daar zou ik me zorgen over maken als ik Visma was”, klonk het.

Valpartij van Van Aert is eigen schuld

Wout van Aert reed in het wiel van Van der Poel en voor Zonneveld is dat geen goede tactiek. “Wat ik alleen niet goed snap van Visma en Van Aert is dat ze weer het initiatief bij Van der Poel laten. Het wordt ook een beetje een mentaal ding. Van der Poel had vorig jaar steeds de overhand; híj́ besliste hoe de koers verliep. Dat was nu precies hetzelfde.”

Voor Zonneveld heeft Team Visma en zeker Wout van Aert niet agressief genoeg gekoerst. Zeker ook bij de valpartij van Van Aert op de Paterberg “Van der Poel wil daar als eerste opdraaien en Van Aert is aan het reageren. Hij zit alleen maar weer naar Van der Poel te kijken.”

“Als je kijkt naar wat er daarvoor allemaal gebeurt, is het veel logischer dat het Van Aert overkomt dan dat het met Van der Poel gebeurt. Van der Poel is bezig om zélf de wedstrijd te maken en Van Aert is alleen maar aan het reageren.”