Na de opgave in Catalonië: Visma-Lease a Bike geeft uitleg voor slechte prestatie Uijtdebroeks

De Ronde van Catalonië was het eerste hoofddoel van het jaar van Cian Uijtdebroeks. Maar het werd uiteindelijk een opgave in de laatste etappe.

In de eerste bergritten van de Ronde van Catalonië kwam Cian Uijtdebroeks al niet goed uit de verf. Het Belgische talent begon aan de laatste rit met al meer dan tien minuten achterstand op Tadej Pogacar.

De eindstreep in Barcelona haalde Uijtdebroeks dus niet. Volgens Visma-Lease a Bike was Uijtdebroeks niet helemaal meer fit in de laatste rit. "Hij had last van zijn maag en kon niet meer eten", zegt ploegleider Marc Reef bij Het Nieuwsblad.

Niet alles lukt bij Uijtdebroeks

Uijtdebroeks wilde zelf nog doorgaan, maar bij Visma-Lease a Bike zagen ze er het nut niet meer van in. Zijn eindklassement was toch al verloren in de Ronde van Catalonië. De volgende doelen zijn belangrijker.

"We hadden er meer van verwacht", zegt Reef nog. "In de tweede rit raakte hij bevangen door de kou. De dag nadien was hij alweer grotendeels hersteld, maar in de voorlaatste etappe kon hij niet met de beteren mee."

Dat Uijtdebroeks wel presteerde in O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico, stelt Visma-Lease a Bike wel gerust. "Cian is natuurlijk nog heel jong. Niet alles komt op bestelling", besluit Reef.