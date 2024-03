Yves Lampaert spreekt niet mis te verstane taal over plus-en minpunten bij Wout van Aert: "Dat is geen schande"

Yves Lampaert en Wout van Aert zijn in hun carrière al wel eens samen op pad geweest. De ene geeft zijn indruk over de laatstgenoemde, nadat ze samen aan de start stonden in de E3.

In Vive le Vélo, Leve de Ronde kaartte Yves Lampaert de malaise bij Soudal Quick-Step aan, maar dus ook de prestatie van Van Aert in de E3. "Zeer sterk, uiteindelijk", is Lampaert onder de indruk geraakt van Van Aert. "Eerst en vooral sluit hij weer aan op de Paterberg, waar het sowieso al snel gaat."

Zelf zat Lampaert daar niet meer op de voorste rijen en dan is het een stukje moeilijker om de boel in te schatten. "Waarschijnlijk zal het boven in stukken gelegen hebben. Hij gaat van groepje naar groepje en op de Kwaremont rijdt hij weer weg van de rest."

VEELEISENDE INSPANNING VAN AERT

Misschien een wat veeleisende inspanning daar, gezien de situatie in de koers na zijn valpartij. "Ik denk dat hij daar misschien over zijn toeren is gegaan om in één ruk naar Van der Poel toe te rijden. Hij kwam heel dicht, hé."

Voor hetzelfde geld draait hij dus toch goed uit en dicht hij op indrukwekkende wijze de kloof met Van der Poel. Alleen was dat nu dus niet het geval. " Ik denk dat hij uiteindelijk ontploft is. Dat is geen schande", vindt Lampaert.

VAN AERT MOET ZICH NIET SCHAMEN

Mogelijk speelden er ook nog andere zaken mee. "Misschien zat de reis van de hoogtestage nog in de kleren." Die zal in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen wel al verteerd zijn.