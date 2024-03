Yves Lampaert weerlegt de kritiek op Soudal Quick-Step: "Dat is wel fenomenaal"

Voor Soudal Quick-Step is het alweer een bijzonder lastig voorjaar. Voor Yves Lampaert is het lastig, maar hij ziet ook positieve punten.

Met een 28ste plaats in de E3 Saxo Classic en een achtste plaats in Gent-Wevelgem moest Soudal Quick-Step het doen met ereplaatsen. Een groot contrast met de dominantie van de afgelopen jaren.

"Je zit met jongens als Van der Poel, Van Aert of Pedersen die superieur zijn. En wij kunnen onze stempel niet drukken", zei Yves Lampaert in Vive le Vélo - Leve de Ronde. "We dirigeren de koers niet meer zoals vroeger."

Evenepoel en co doen het wel goed

Toch is het volgens Lampaert niet allemaal negatief. In Gent-Wevelgem zat Soudal Quick-Step met vijf renners bij de achtervolgende groep van 40 renners. "Zo rampzalig was het dus ook niet."

De voorbije jaren is de focus van de ploeg van het klassieke voorjaar naar het rondewerk gegaan. "Mikel Landa is tweede geworden in de Ronde van Catalonië en Remco Evenepoel is ook fenomenaal."

"Daarnaast heb je jonge gasten zoals Paul Magnier, Luke Lamperti en William Junior Lecerf die het super doen. Ik denk dat er nog wat tijd nodig is om die jongens te laten floreren."