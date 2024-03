Geheim wapen uit de ploeg van Stuyven en Pedersen onthult band met Vlaanderen: "Ik rook de geur van het bier"

Als Stuyven en/of Pedersen ook deze week dicht bij de prijzen willen zijn, zal hun ploeg ook moeten rekenen op sterke prestaties van de andere renners. Er wordt dan bijvoorbeeld naar Toms Skujins gekeken.

De Let reed een fenomenale Omloop, werd heel knap tweede in de Strade Bianche en finishte ook netjes in de top 10 in de E3 Saxo Classic. Ook Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen zijn toegevoegd aan zijn programma.

Skujins zet op zijn 32ste nog een ferme stap vooruit en is zowat het geheime wapen van Lidl-Trek. Als ook hij er nog eens bij komt in de finale, staan de sterren goed. Skujins kijkt alvast uit naar wat nog komt. "Ja, ik houd zeker van de kasseikoersen", weet hij ons te vertellen.

EERST GEFOCUST OP ARDENNENKLASSIEKERS

"Bij de U23 deed ik het al goed in deze koersen", blikt de ervaren renner terug op zijn eerdere ervaringen. "Ik heb er altijd al van genoten. In mijn eerste jaren in de WorldTour heb ik me voornamelijk gefocust op de Ardennen. Vooral omdat onze ploeg voor de kasseikoersen zo sterk was."

Al is het eigenlijk toch allemaal voor hem begonnen met het Vlaamse werk. "De Ronde van Vlaanderen van 2016 was de eerste WorldTour-koers uit mijn carrière. Het was supercool, want het was de honderdste editie van de Ronde van Vlaanderen."

FOCUS BIJ LIDL-TREK

En of dat een editie is die hem is bijgebleven. "Wat ik me vooral herinner: de passage op de Oude Kwaremont, ik rook de geur van het bier." Al zal het nuttigen van alcohol voorlopig iets zijn voor de fans, want bij Lidl-Trek zijn ze er nog op gebrand om knalprestaties te leveren in de Heilige Wielerweek.