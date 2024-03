Is de code van Mathieu van der Poel gekraakt? Johan Museeuw spreekt klare taal

Mathieu van der Poel is de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Toch lieten hijzelf en zijn ploeg enkele steekjes vallen.

In Gent-Wevelgem koerste Mathieu van der Poel bijzonder aanvallend. Hij ging op pad met enkele renners van Lidl-Trek en haalde sprinter Jonathan Milan terug, die op zo'n 80 kilometer van de streep aanviel.

In de sprint werd Van der Poel geklopt door Mads Pedersen. De Deen deed alles perfect door de snelheid hoog te houden en van ver aan te zetten. Op die manier klopte Asgreen Van der Poel ook al in de Ronde van Vlaanderen in 2021.

Na Gent-Wevelgem werd vooral gesteld dat 'de code' van Van der Poel was gekraakt in de sprint. Maar daar gelooft ex-wereldkampioen Johan Museeuw niet echt in.

"Hij won ook al langere sprints. Ik denk dat hij in Gent-Wevelgem ietsje minder was gewoon", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Als ze die sprint opnieuw doen, wint hij hem net zo goed."

Alpecin-Deceuninck goed genoeg voor Van der Poel?

Door het uitvallen van onder meer Van Aert zal Alpecin-Deceuninck nu de koers moeten dragen. Volgens Museeuw is de ploeg van Van der Poel niet zo sterk als die van Lidl-Trek.

"Maar met iemand als Van der Poel als kopman, ben je als ploeg altijd dubbel gemotiveerd. Voor hem kan een net iets minder sterk team al lang volstaan."